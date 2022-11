नहीं है दोनों हाथ फिर भी बिना किसी मदद खुद नूडल्स बनाता है ये शख्श- Video

इंसान को एक बहाना चाहिए होता है काम न करने के लिए लेकिन आज हम ऐसे व्यक्ति के बारें में बताएंगे जिनके हाथ न होने क बाद भी उन्होंने भीख न मांगने का रास्ता चुना| आज वह काम करके अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे है और लोगों को स्वादिष्ट खाना भी खिला रहे है| जानिए इस दिव्यांग शख्श की कहानी जिसने विपरीत परिस्थितयों में भी हार नहीं मानी है|

दिव्यांग होने के बाद भी नहीं मानी हार

आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनकी सेहत काफी अच्छी है उसके बाद भी वह बेरोजगार घूमते या भीख मांगते हैं लेकिन जिस व्यक्ति की हम आज बात करने वाले है वह दिव्यांग शख्स खुद्दार निकला। इसे घर बैठ मुफ़्त की रोटियां नहीं तोड़ना है न ही किसी से भीख में पैसे लेने है ये तो मेहनत कर अपना पेट पालना चाहता है। इसके अंदर की लगन और जज्बा देख लोग इसके फैन बन रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों चाउमीन बनाता एक दिव्यांग शख्स बड़ा वायरल हो रहा है। इस शख्स का एक हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है वहीं दूसरा हाथ भी आधा नहीं है लेकिन इसके बावजूद वह बड़ी कुशलता के साथ ठेले पर चाउमीन बना रहा है। वह अपने आधे अधूरे हाथ से ही सारे सॉस डालता है और चाउमीन को कढ़ाई में हिलाता है यह सब चीज़े लोगों को दिल जीत रही है|

ठान लो तो कुछ नामुमकिन नहीं

इस शख्स हम सबको एक शिक्षा दे रहा है की ठान लो तो कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है| समाज में कुछ लोग दिव्यांगों के प्रति हिन भावना भी रखते हैं। उन्हें वह मान सम्मान नहीं देते हैं। उनके हाथ का बना कुछ खाते नहीं है। उनसे दूर रहते हैं। ये सभी चीजें गलत हैं वे भी समाज का हिस्सा है। उन्हें भी बाकी लोगों के समान ट्रीट करना चाहिए। फिलहाल इस मेहनती दिव्यांग लड़के ने उन सभी की बोलती बंद कर दी जो कहते है की दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते है|

