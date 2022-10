“कुछ तो शर्म कर लो”अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे,जहीर खान की दिवाली की तस्वीरे देख कट्टरपंथियों ने मचाया बबाल 

दोस्तो बदलते समय के साथ लोगो में भी बदलाब आया है अब लोग सभी धर्मो को मानने लगे है और मिलजुल हर धर्म के त्यौहारो को मिलजुल कर मनाने लगे है । जिसके सेलिब्रेशन की तस्वीरे वे सोशल मीडिया पर भी शेयर करते है। लेकिन उनकी इन तस्वीरो से कई बार बड़ा बबाल मच जाता है। ऐसा ही कुछ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान के साथ हुआ है । सोशल मीडिया पर तस्वीरे शेयर कई जहीर खान ट्रोल के निशाने पर आ गए है।क्या है पूरा मामला जानने के लिए खबर को अंत तक जरूर पढ़े।

जहीर खान ने सोमवार (24 अक्टूबर 2022) को दीवाली की शुभकामनाएँ देते हुए बीवी अभिनेत्री सागरिका घाटगे (Sagarika Ghatge) के साथ सोशल मीडिया में तस्वीर शेयर की। तस्वीर में जहीर और सागरिका ट्रेडिशनल लुक में हैं। जहीर ने तिलक भी लगा रखा है।जहीर खान ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, “हमारी तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ।” इसके बाद सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी उन पर टूट पड़े। एम इसरार खान ने लिखा, “एक मुस्लिम होने के नाते आप यह त्योहार नहीं मना सकते हैं। अल्लाह आपको सही राह दिखाए।”

Happy Diwali from us to you 🪔🪔 #HappyDiwali pic.twitter.com/wMFfbnKwfS

— zaheer khan (@ImZaheer) October 24, 2022