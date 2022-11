स्कॉर्पियो खरीद कर शख्स ने बदला ऐसा लुक,देखते रह गए आनंद महिंद्रा और कह दी ये बात

महिंद्रा की स्कॉर्पियो-एन एसयूवी की लॉन्चिंग के बाद से ही भारी डिमांड है. इसपर कई महीने की वेटिंग है, जबकि कुछ खुशकिस्मत ग्राहकों को इसकी डिलिवरी भी मिल गई है. खुद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन भी लाल रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन इस्तेमाल करते हैं. अपनी स्कॉर्पियो को उन्होंने खास नाम ‘लाल भीम’ दिया हुआ है. जहां कुछ लोग नाम के जरिए अपनी गाड़ी को अलग पहचान देते हैं, तो कुछ इसका एक्सटीरियर ही बदल देते हैं. हाल ही में एक ऐसी स्कॉर्पियो एन सामने आई है, जिसका लुक देखकर खुद आनंद महिंद्रा को भी जलन होने लगी

इसका लुक देखकर आनंद महिंद्रा भी फैन हो गए और उन्होंने एक ट्वीट कर डाला. आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं बस यही कह सकता हूँ, वाह! मुझे अपनी #ScorpioN ‘लाल भीम’ पसंद है लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि इसे देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है. यह बैटमोबाइल की सबसे करीबी चीज है. इस नेपोली ब्लैक, सैटिन मैट फ़िनिश को बनाने के लिए अरुण पंवार और दिल्ली के रैपाहोलिक्स को बधाई

All I can say is WOW! I’m fond of my own #ScorpioN ‘Lal Bheem’ but I have to admit that I now have strong feelings of envy. It’s the closest thing to a Batmobile. Bravo to owner Arun Panwar & Delhi based Wrapaholix for creating this Napoli Black,satin matt finish. pic.twitter.com/bLgmLfCiIV

