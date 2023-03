Satish Kaushik Rip: पहले खेली होली फिर अचानक बैचेनी! जानिए कॉमेडियन के निधन से पहले क्या हुआ ?

होली के मौके पर हर कोई होली के रंगों में रंगा नज़र आया लेकिन किसी ने सही कहा है कि अगले पल क्या होने वाला है इस बारे में कोई नहीं जानता. 9 मार्च की सुबह इंडस्ट्री के लिए इतनी काली होगी किसी ने नहीं सोचा था क्योंकि इस दिन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सतीश कौशिक हमेशा के लिए दुनिया छोड़ कर चले गए. बता दें कि सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और अचानक से जैसे ही एक्टर के निधन की खबर वायरल हुई तो हर कोई सदमे में आ गया. उन्हें सभी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.



सतीश कौशिक ने धूमधाम से खेली होली

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉमेडियन सतीश कौशिक 7 मार्च को मुंबई के जुहू में शबाना आज़मी के घर होली पार्टी में शामिल हुए थे और वो बिल्कुल ठीक थे. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे. उन्होंने धमाकेदार अंदाज में होली मनाई थी और होली के सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इस सेलिब्रेशन में उनके साथ महिमा चौधरी, जावेद अख्तर, ऋचा चड्ढा और अली फज़ल भी दिखाई दिए थे. उन्होंने होली पार्टी मुंबई में मनाई जिसके बाद वो दिल्ली के लिए निकले. 7 मार्च के बाद उन्होंने 8 मार्च को दिल्ली में फैमिली के साथ होली मनाई जिसके बाद उन्हें बेचैनी महसूस हुई. वहीं, एक्टर को जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो हॉस्पिटल में देर रात उनका निधन हो गया.



एक्टिंग और कॉमेडी से जीता दर्शकों का दिल

आपको बता दें कि कलाकार सतीश कौशिक के निधन की जानकारी एक्टर अनुपम खेर ने दी. अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा कि, ‘जानता हूं “मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!” पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूंगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। Life will NEVER be the same without you SATISH! ओम शांति!’ वहीं, अनुपम खेर का जैसे ही ये ट्वीट सामने आया तो हर तरफ सन्नाटा छा गया. लोगों की आंखें नम हो गई और इंडस्ट्री में भी मातम पसर गया. सतीश कौशिक ने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है. उन्होंने गोविंदा के साथ की हुई हर फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग और कॉमेडी की है. बताते चलें कि सतीश कौशिक को फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ में कैलेंडर के किरदार से खास पहचान मिली. इतना ही नहीं उन्होंने फिल्म कागज, स्वर्ग, जमाई राजा, साजन चले ससुराल आदि कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग से दिल जीता था. ऐसे महान कलाकार का जाना हर किसी को दुखी कर गया.