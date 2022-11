चोरी करने के बाद चोर ने लैपटॉप मालिक को लिखा ईमेल,पढ्ते ही मालिक का हुआ ये हाल

दोस्तो लाख प्रयासों के बाद भी चोरी चकारी के मामले कम होने का नाम ही नही ले रहे ।आए दिन कोई न कोई चोरी का मामला सुनने या देखने को मिल जाता है ।अब आप सोच रहे होंगे इसमें नई बात क्या है चोरी होना तो आम बात है ।तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे चोरी के मामले के बारे में बताने वाले है जिसमे चोर को चोरी करने पर पछतावा हुआ और उसने चोरी करने के लिए माफी भी मांगी ।लेकिन अब भी कुछ लोग कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है ।इस में बड़ी बात ये है कि चोर माफी कुछ अलग अंदाज में मांगी है और चोर की ये माफी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जिसकी वजह से चोर काफी सुर्खिया बटौर रहा है।

इस चोर ने लैपटॉप चुराने के बाद उसके मालिक को माफी मांगते हुए एक ईमेल भेजा है. जिसमें चोर ने लिखा है कि वह यह सब केवल पैसों की जरूरत के लिए कर रहा है. लैपटॉप मालिक ने ट्विटर पर ई-मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो वायरल हो गया है. चोर ने लैपटॉप मालिक को ई-मेल भेजकर अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगी है. इसके साथ ही चोर ने लिखा है- ‘भाई कैसे ? मैंने कल तुम्हारा लैटपॉट चुरा लिया था. मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी. मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष कर रहा था.’ चोर ने विनम्रता दिखाते हुए आगे लिखा है, ‘मैंने देखा कि आप किसी रिसर्च प्रपोजल पर काम कर रहे थे. मैंने ई-मेल के साथ उस फाइल को भी अटैच किया हुआ है. अगर आपको कोई अन्य फाइल चाहिए, तो सोमवार को 12 बजे से पहले मुझे अलर्ट कर दें. क्योंकि, मैं लैपटॉप बेचने वाला हूं. मुझे ग्राहक भी मिल गया है. एक बार फिर माफी मांगता हूं.’

They stole my laptop last night and they sent me an email using my email, I have mixed emotions now.😩 pic.twitter.com/pYt6TVbV1J

— GOD GULUVA (@Zweli_Thixo) October 30, 2022