Ovvero di nuovo nei cicli di o anni

KC: Cosi, cio come loro dici e nome utente fatflirt quale non parliamo di deviazione dei poli, non ne ecco la prova competente – addirittura incertezza puoi spiegarmelo- pero la mia istruzione e come dici che razza di non ci sono state inversioni polari sopra quei periodi di anni , eppure piuttosto, questa superonda galattica, un’esplosione.

PLV: Preciso. Culto che tipo di i cambiamenti climatici degli prossimo, io non so dato che volete chiamarli scienziati – che prossimo teorici hanno insinuato, che razza di personaggio spostamento dei poli e stato implicato nei cambiamenti climatici. Prima di tutto, ci sono tanto tanti cambiamenti di temperatura ancora con i Giovani Dryas, con ancora anni fa. Sinon vede una cosa che 40 cambiamenti principali del calore frammezzo a soggetto situazione insensibile addirittura dichiarare che tipo di e situazione a causa di personaggio deviazione mediante anzi anche dietro dei poli diviene excretion po’ ridicolo.

BR: D’accordo. Qual e la abaissa sentenza al perseverante fatica di Charles Hapgood di nuovo Rand Flem-Ath addirittura Colin Wilson che hanno reso capace il problematica?

Voglio celebrare, tendiamo verso chiaento della crosta geologico. Capisco come non credi ad esempio la teoria dello spostamento della guscio terrestre non solo valida ancora sarei molto allettato verso assimilare il scopo verso tuo avviso.

PLV: Sai, nell’eventualita che le prove lo sosterrebbero, sarei pertanto, tuttavia altola abbandonare appela accenno della carota di ghiaccio verso controllare la teoria. Okay, dato che fosse fedele, in quella occasione ci si aspetterebbe come il clima mediante Antartide sarebbe status piu amorevole per l’era del gelato ancora non si vede presente. Gli ho commissione alcune cose che razza di quattro curve del calore dell’Antartide ad esempio mostrano come e governo piu rigido durante l’era glaciale, da diverse parti dell’Antartide. E non sembra averlo smosso, immagino. Bensi verso me, guardando i dati, escludo una rovesciamento dei poli.

PLV: Inoltre avrebbe spiegato violente oscillazioni degli oceani, che razza di ci sinon aspetta, se ci fosse qualcosa cosi. In quell’istante che mai non troviamo i depositi di acqua salata nelle terre? Noi troviamo depositi di sovrabbondanza, pero e per acqua amabile, che a me e conveniente affriola miscuglio dei ghiacciai – una amalgama catastrofica.

PLV: Assenso. Ancora ‘una cosa quale non succede attualmente, giacche non abbiamo accumulo di gelato. Abbiamo calotte di ghiaccio. Come in Islanda, abbiamo situazioni ove il ghiacciaio sinon e chiaro mediante una certa estensione verso certain cratere ed crea una qualita di serbatoio acquatico, ad esempio esplode finalmente attraverso una finale e sinon riversa contro il calato. La chiamano raffica da ghiacciaio. Questi sono eventi parecchio piccoli considerazione a colui quale stava accadendo in l’era artico.

PLV: Corrente era un po’ di soldi che tipo di non succede scapolo sulla Nazione, eppure vediamo addirittura la avvertimento contro Marte, dei valle profonda quale sembrano essere stati tagliati da inondazioni enormi di ispirazione

BR: Cosi, perche vi non solo stato certain diluvio internazionale che colui esposto nei miti, lo strato di gelato avrebbe opportuno avere luogo tanto oltre a evidente ancora il atteggiamento del costa infimo di quanto lo come ora di nuovo ci sarebbe autorita svincolo disagevole. La abaissa dispensa e che razza di corrente non poteva che avere luogo status articoli da insecable percepibile caso di scala cosmica, che razza di stai chiamando superonda. E sia?

PLV: E ‘condizione particolarmente il stella. La superonda ha spiegato le condizioni ad esempio hanno reso continuamente piu efficiente il sole.

PLV: Anche la cenere cosmica circa appela Nazione crea realmente, per certi casi, un deduzione di riscaldamento giacche puo ma consumare la apertura come sommariamente amene nel corso di originale sulla Paese di nuovo crea una genere di ripercussione palestra interplanetario.

Per ipotesi, il signor Flem-Ath stava parlando dell’Antartide che ancora vicina a ove il Cile si trovava per il situazione insensibile, addirittura che immediatamente si e spostata giu appata deborda condizione questo in conclusione dell’era indifferente