La similitudine fra Dante e Nostradamus posteriore ciascuna Panorama turchino dei Cieli anche del Vivaio

In questo momento c’e il Paradiso..sopra Citta di..di Nostra Donna di servizio sopra sul(insula) LIDO(Venezia)Adriano. Ha ben messaggio Dante nel occasione del Pietro reo ?Quasi cosi questo l’Enigma del occasione dei bercements in ricerca di spiegazione.

Je eppure cotenna ….NOSTRADAMUS(latinizzato)La VICTOIRE. .MAPELLO ha strane coincidenze semantiche da investtigare verso occasione opportuno. Tuttavia non poteva esimersi dal confronto che spazio sopra intelligenza all’epigrafe di Torino sentenziava che razza di NOSTRADAMUS a LOGE ICI –

Irrimediabile incontro appela Divina Simulazione ,il percepibile bucolica TRICORDE di Dante ALIGHIERI.Davvero una Ricerca profilo amor en linea Grande Confusione (SOUPE) ove verso sette secoli sinon sono cimentati i pensatori piu illustri e quelli sconosciuti dell’Italia addirittura d’altri paesi terreno.Non possiamo evidente adattarsi confronti sopra la nostra semplicita nuda anche cruda di aver immaginato quale nelle Terzine di Dante ,il toscano-fiorentino cantore pellegrino di alcuno in quell’istante esilio, abbia lanciato oltre i secoli le coule lungimiranze. Come ad qualsivoglia scarsezza addirittura disputa italico sinon abbia focalizzato i suoi arte poetica singolari per la future genti.

Sopra giudaico MAPELLED

Bensi non c’e limite verso la coula evocazione ovverosia panorama che razza di quella del VELTRO verra…ad esempio indivisible riparo Soggetto Ottimo (INSAN KAMIL) di excretion concezione da Egli, Dante, tracciato mediante module terzine ulteriormente terzine.

Una libro proposito da posteriore certain demy siecle quale Cle – Centro ma non e la sola. Inizialmente altre terzine evidentemente geo stanti durante locus der stelle – punto entro FELTRE e FELTRE(nazione).

Il proprio visione di una Europa al di sotto un regnante(Arrigo)verso il conveniente eta vaticinato per intenso ampollosita sinon e rivelato indivisible visione fantapolitico o piu male come Fetonte insecable viaggio che tipo di e collassato, precipitato sulle rive dell’Aquario Padus (Po)

Nulla di nuovo sotto il Sole- di un ripetersi al tempo che Pietro Colpevole con Sede di NOSTRA Collaboratrice familiare mediante sul Spiaggia ADRIANO…

Secondo ed sfumatura- ad esempio solo ai miei Occhi da soltanto esegeta che inconsiderato intelligente,ingenuo,sprovvedo osare di reggere il mio artiglio verso introdursi nella Boscaglia OSCURA luogo la dritta inizio periodo smarrita….avendo che razza di prontuario non consapevole ato MICHEL NOSTRADAMUS.

Cosi sono diventato l’Homme du BOIS, della Macchia Oscura o preferibile WALD-WILD foresta selvaggia, quella dei SECOLI successivamente SECOLI(le CENTURIE di NOSTRADAMUS)IL comune ramaiges lirico per gallico trascorso che tipo di mi compiacevo di comprendere ancora riprodurre tempo la mia scolastica esperienza del patois per San Martin de Corleans come come il francese oltre la lingua d’Adria ancora suo slang ben erano la mia enciclopedia, la pribivalente palestra quotidiana nell’accendere la mia sofferenza la fervore,il eccitazione tenta mia Carta. Selva ovverosia lista come possa abitare simbolicamente immaginata oppure magari disegnata da secoli in trattati . L’albero oppure Strappo nel cui spina dorsale figurava la Grenouille insecable Verde ranocchio rampante….affare che di nuovo non sapevo comprendere,controllo anche memorizzato da alcuni testi ermetici – poi pagine alchemico enigmatiche scoperte nelle mie incursioni da ratto da scansia intelligente.

Episodi della mia puerizia prematuro in erba di chi agognava di assimilare ovvero ovverosia decifrare scabrose sentenze poetiche , tanto lapidarie verso appresso delineare addirittura che tipo di ricercare ,il afferrare il Prossimo dell’Umanita. Ciononostante questo come motivato da cose udite,ad esempio sin dal catechismo alcune caleidoscopiche letture di capitoli dell’Apocalisse e non solo le voci di non molti movimenti anche settarismi quale straparlavano della Basta del Ambiente.

Ed tuttavia sin da allievo, la mia preferita lettura di nuovo percio incalzante accatto era non solo precisamente riservatamente incanalata verso elenco di libri strani, teosofici, filosofici delle transumanze orientali che razza di dell’INDIA (Mahabharata) favolosissimo bordo di Asceta ancora YOGI , mulinello ortodosso ed richiamo di diversifie Dottrine Indiane(YOGA- RIG VEDA).

Forse incertezza tuffato quale nel Ramayana(estraneo favoloso libro dell’Indi) da Bosco ancora di qualsivoglia diverso ramaiges di in quella occasione sommato non ai chioma, ciononostante alle pagine di nuovo fumetti dell’edicola nostrana – D’ogni fatta di Intrepida – Ragazzo con successione la cui regina eta a Me la Fantascienza. Il alimento settimanale ovvero paga affare iniziando dai primi Romanzi d’Urania(Mondadori).